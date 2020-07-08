SARIYER'DE TRAFİĞİ KİTLEYEN KAZA; PANELVAN MİNİBÜS TAKLA ATTI 3 YARALI - Son Dakika

SARIYER'DE TRAFİĞİ KİTLEYEN KAZA; PANELVAN MİNİBÜS TAKLA ATTI 3 YARALI

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs bariyerlere çarparak takla attı.

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken minibüs içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay, Sarıyer, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Çayırbaşı Tüneli ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kısa bir süre etkili olan yağışla beraber kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs ise bariyerlere çarparak takla attı. Minibüsün kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken minibüs içerisinde bulunan 3 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen tek taraflı trafik kazası nedeniyle Çayırbaşı Tünel istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Çekici yardımıyla kaza yapan minibüs olay yerinden kaldırılırken trafik akışı normale döndü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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