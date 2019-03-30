Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de, Yangında Hayatını Kaybeden Yıldırım Toprağa Verildi

Sarıyer'de, Yangında Hayatını Kaybeden Yıldırım Toprağa Verildi

6 dakika önce

Sarıyer'de, dün, bir iş merkezinde çıkan yangın sırasında, yoğun dumandan etkilenip pencereden düşerek hayatını kaybeden Cevdet Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.

Sarıyer'de, Yangında Hayatını Kaybeden Yıldırım Toprağa Verildi, System.String[]


Sarıyer'de, dün, bir iş merkezinde çıkan yangın sırasında, yoğun dumandan etkilenip pencereden düşerek hayatını kaybeden Cevdet Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.

Maslak, Ahi Evran Caddesi'nde bir iş merkezinde dün 18.00 sıralarında bir kurye firmasının deposunda çıkan yangın sonucu oluşan duman nedeniyle Cevdet Yıldırım (54) isimli kişi 2'nci kattan dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşları tarafından ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cevdet Yıldırım için Fatih Sultan Mehmet Mahallesi İmamı Azam Cami'nde, ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Yıldırım, cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-İmamın dua etmesi

-İmamın helallik istemesi

-Cenazeye katılanlardan detay görüntü

-Cenazenin omuzlarda taşınması

-Cenazenin araca konulması

-Genel ve yakın detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:22 Kaynak: DHA

Cevdet Yıldırım, Sarıyer, Güncel
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