Sarıyer'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Sarıyer'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

7 saat önce

Sarıyer'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sarıyer'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Sarıyer'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılırken, diğer 2 yaralı ise, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Kaza, Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sait Akbulut yönetiminde 34 DD 9299 plakalı kargo şirketine ait minibüsle, Murat Özdamar yönetimindeki 34 GE 7363 plakalı kamyonet yağışla birlikte kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs olduğu yerde ters istikamete dönerken, sürücü Özdamar içerisinde sıkıştı. Çarpışmanın ardından kamyonet, yola savrularak bariyerlere çarptı. Farklı yönlerden gelen iki araç da kafa kafaya çarpışan araçlara çarptı.


Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Sait Akbulut itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Bariyerlere çarparak durabilen kamyonet içerisinde yaralanan sürücü Murat Özdamar ve yanında bulunan Cenk Koç ise vatandaşlarca kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazaya karışan diğer araçlarda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yaralanan vatandaşlar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.


Kazaya karışan şirket araçlarının ikincisinin yara almadan kurtulan şöforu, "Kafa kafaya çarpıştılar, ben sadece onu gördüm. Ama bizim şirketin aracı kendi şeridinde idi. Ben arkan geliyordum, el frenini çeker çekmez kaydım ve benim araç da onların aracına vurdu. Bizim arkadaşın kafası kanıyordu, yerde yatıyordu. Diğerlerinin durumunu bilmiyorum" dedi.


Olayı izleyen bir vatandaş ise, "Kargo sürücüsü arkadaşın durumu biraz kötüydü sanırım. Burası viraj, yol da kaygan, sanırım hatalı sollama yapılmış. Üzgünüz, İnşallah çocuklara bir şey olmaz" dedi.


Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

İtfaiye, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:07 Kaynak: İHA
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