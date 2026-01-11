Sarıyer'den Kritik Galibiyet - Son Dakika
Sarıyer'den Kritik Galibiyet

Sarıyer\'den Kritik Galibiyet
11.01.2026 15:50
Sarıyer, 20. haftada Iğdır'ı 1-0 yenerek önemli bir üç puan aldı. Golü Marcos Silva attı.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Iğdır Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada hakem Alper Akarsu, VAR uyarısıyla izlediği pozisyon sonrası Gianni Bruno'nun topsuz alanda Metehan'a yaptığı kural dışı hareket sebebiyle Bruno'ya kırmızı kart gösterdi.

39. dakikada Djilobodji'nin ceza sahası dışından kaleye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

45+2. dakikada Doğan'ın pasında Mendes ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Savunmadan dönen topu bir kez daha önünde bulan Mendes'in vuruşunda kaleci Furkan, ayağıyla topu çelerek gole izin vermedi.

52. dakikada Bacuna ceza sahası içi sol çaprazdan ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinden Mendes'in kafa vuruşunda önde yakalanan kaleci Furkan son anda parmaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57. dakikada Emeka Eze sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Rakibinden sıyrılarak dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Muhammet ayaklarıyla topu çeldi.

74. dakikada Cebrail'in uzun pasına hareketlenen Camara'nın ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Muhammet Taha'da kaldı.

84. dakikada rakip yarı alanda topu kazanan Emeka Eze, Regattin'e pasını aktarmak istedi. Savunmanın ayak koyduğu topu yeniden önünde bulan Eze'nin ceza yayından yaptığı vuruşta top direk dibinden dışarı gitti.

87. dakikada savunmadan ileri çıkan Djilobodji'nin ortasında Camara, sağ çaprazdan topu kafayla Marcos Silva'ya çıkardı. Arka direkte bulunan Marcos Silva, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Yusuf Susuz

Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram (Oğuzhan Berber dk. 90+3), Hasan Emre Yeşilyurt (Hamidou Traore dk. 72), Camara (Oğuzhan Yılmaz dk. 90+1), Marcos Silva, Adrien Regattin (Fatih Kurucuk dk. 90+1), Anziani (Eşref Korkmazoğlu dk. 67), Emeka Eze

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Hüseyin Efe Korkmaz, Berkay Aydoğmuş, Ozan Sol

Teknik Direktör: Servet Çetin

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Gökcan Kaya, Atakan Çankaya, Burak Bekaroğlu (Alim Öztürk dk. 38), Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin, Ryan Mendes (Ahmet Engin dk. 85), Doğan Erdoğan, Bacuna (Fode Koita dk. 72), Moryke Fofana (Rotariu dk. 85), Gianni Bruno

Yedekler: Sinan Bolat, Wenderson, Alperen Selvi, Ali Kaan Güneren, Aaron Suarez, Serkan Asan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gol: Marcos Silva (dk. 87) (Sarıyer)

Kırmızı kart: Gianni Bruno (dk. 18) (Iğdır FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

