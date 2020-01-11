Şarkıcı Aynur Aydın'dan bir "Sütyen" açıklaması daha: Tabii ki takıyorum - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şarkıcı Aynur Aydın'dan bir 'Sütyen' açıklaması daha: Tabii ki takıyorum - Son Dakika Magazin

Şarkıcı Aynur Aydın'dan bir "Sütyen" açıklaması daha: Tabii ki takıyorum

23 dakika önce

"Sütyen takmıyorum" paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturan şarkıcı Aynur Aydın, paylaşımının şaka amaçlı olduğunu söyledi.

Twitter hesabından yaptığı "Sütyen" paylaşımı ile çok konuşulan şarkıcı Aynur Aydın, fotoğraf çekimi için geldiği 4. Levent'deki stüdyoda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aydın, günlerce konuşulan "Sütyen takmıyorum" paylaşımıyla da ilgili açıklama yaptı.

"BEN SÜTYEN BİLE TAKMIYORUM SİZİ Mİ TAKACAĞIM"

Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde "Ben sütyen bile takmıyorum. Sizi mi takacağım?" şeklindeki paylaşımı ile sosyal medyada gündem olmuştu. 34 yaşındaki şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben sütyen bile takmıyorum.. sizi mi takacağım..." yazdı. Twitter'da bir anda gündeme oturan Aynur Aydın'a binlerce yorum gelmişti.

"ATTIĞIM TWEET ESPRİYDİ"

34 yaşındaki şarkıcı olay olan paylaşımıyla ilgili konuştu. Aydın, "Twitter benim çok eğlendiğim bir platform. Bazen birilerine gönderme yapıyorum, bazen de geyik yapıyorum. Son attığım Tweet bir espriydi. Tabii ki sütyen takıyorum" diyerek paylaşımının şaka amaçlı olduğunu dile getirdi.

"BENİM HAFIZAM OTOMATİK SİLİNİYOR"

Güzel şarkıcı, ünlüler arasında akım haline gelen 'hafıza sildirme' operasyonu hakkında da konuştu. "Benim hafızam otomatik olarak siliniyor. Hatta bu bizim ailede de var." diyen şarkıcı muhabirleri güldürdü.

Şarkıcı Aynur Aydın'dan bir Sütyen açıklaması daha: Tabii ki takıyorum
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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:39 
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