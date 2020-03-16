Şarkıcı İpek Demir çıkışına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şarkıcı İpek Demir çıkışına devam ediyor - Son Dakika Magazin

Şarkıcı İpek Demir çıkışına devam ediyor

6 saat önce

'Unutuverdim' çalışmasıyla müzik dünyasının kapısını açan şarkıcı İpek Demir, müzik dünyasında yükselişine devam ediyor.

Şarkıcı İpek Demir çıkışına devam ediyor, System.String[]

'Unutuverdim' çalışmasıyla müzik dünyasının kapısını açan şarkıcı İpek Demir, müzik dünyasında yükselişine devam ediyor.


1987 Doğumlu İpek Demir, çocukluktan bu yana kendi şarkılarını yazmaya ve şarkı söylemeye olan ilgisi, ağabeyi Mert Demir'in gitar çalmaya başlamasıyla bu yönünü keşfetmesine zemin hazırlamış, lise yıllarında müzik öğretmeninin koro seçimlerinde kendisini fark etmesi ve okul konserlerinde kendisine solo performanslar vermesi müzik hayatının ilk tecrübelerini edinmesini sağladı.


Aynı yıllarda Sarıyer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'na girerek 3 sene aktif devam etti. Lisans öğrenimini Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan şarkıcı Demir, lisans eğitimini tamamladıktan sonra Amerika'da dil öğrenimi gördü. Üniversite yıllarında başladığı profesyonel sahne hayatı, ağabeyi Mert Demir ile ikili olarak ve ayrıca yine beraber kurdukları Med Cezir Orkestrası adlı orkestrada canlı sahne performanslarına aktif olarak devam eden Demir, ayrıca albüm çalışmalarında kendi şarkılarını yaparak söz yazarı ve besteci kimliği ile de yer alıyor. - İSTANBUL

İpek Demir, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:02 Kaynak: İHA
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