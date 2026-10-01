Şarkıcı Nev'den üzen haber! Karaciğer nakli bekliyor - Son Dakika
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Şarkıcı Nev'den üzen haber! Karaciğer nakli bekliyor

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Şarkıcı Nev\'den üzen haber! Karaciğer nakli bekliyor
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Geçtiğimiz ay çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınarak entübe edilen şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. 57 yaşındaki sanatçının karaciğer nakli olması gerektiği öğrenildi.

Geçtiğimiz ay çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen asıl adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı Nev'in sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün haberine göre; yakın zamanda yoğun bakımdan çıkan 57 yaşındaki sanatçının karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu ve değerlerinin stabil hale gelmesinin ardından donör arayışına başlanacağı öğrenildi.

"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi şarkılarıyla tanınan Nevzat Doğansoy'un tedavisi devam ediyor. 11 Eylül'de sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan sanatçı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilmişti.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Tedavi sürecinde olumlu bir gelişme yaşandı ve Nev yoğun bakımdan çıkarıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen sanatçının sağlık durumuyla ilgili bu kez karaciğer nakli gündeme geldi.

KARACİĞER NAKLİ OLMASI GEREKİYOR

57 yaşındaki şarkıcının karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu öğrenildi. Ancak donör arayışına geçilmeden önce Nev'in sağlık değerlerinin stabil hale gelmesinin beklendiği belirtildi.

MENAJERİ: EN KISA SÜREDE BULMAMIZ GEREKİYOR

Nev'in menajeri İlker Ercan da sanatçının tedavi sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Ercan, "Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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