Şarkıcı Yaşar İpek bugün Metris Cezaevi'ne götürülecek
47 dakika önce
İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek.
İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:06
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