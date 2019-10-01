Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Yaşar İpek bugün Metris Cezaevi'ne götürülecek
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Şarkıcı Yaşar İpek bugün Metris Cezaevi'ne götürülecek

47 dakika önce

İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek.

Şarkıcı Yaşar İpek bugün Metris Cezaevi'ne götürülecek, System.String[]

İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek.

Metris Cezaevi, Polis, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:06 
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