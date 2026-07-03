Ekranların sevilen yarışma programlarından Beyaz’la Joker’de sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin merak odağı olmaya devam ediyor. Beyazıt Öztürk’ün enerjik sunumuyla ekrana gelen program, ilginç sorularıyla gündem yaratıyor. Şarkıda "Ne esmerde ne kumralda, gönlüm yalnız sarışında" diyen İbrahim Tatlıses sevdiğinin hangi pigmentine vurgu yapar?
Keratin
Melanin
Kolajen
Elastin
Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.
Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.
Son Dakika › Soğuk Haber › Şarkıda 'Ne esmerde ne kumralda, gönlüm yalnız sarışında' diyen İbrahim Tatlıses sevdiğinin hangi pigmentine vurgu yapar? - Son Dakika
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