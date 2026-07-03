Şarkıda "Ne esmerde ne kumralda, gönlüm yalnız sarışında" diyen İbrahim Tatlıses sevdiğinin hangi pigmentine vurgu yapar? - Son Dakika
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Şarkıda "Ne esmerde ne kumralda, gönlüm yalnız sarışında" diyen İbrahim Tatlıses sevdiğinin hangi pigmentine vurgu yapar?

Şarkıda "Ne esmerde ne kumralda, gönlüm yalnız sarışında" diyen İbrahim Tatlıses sevdiğinin hangi pigmentine vurgu yapar?
03.07.2026 20:08
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yöneltilen sorularla izleyicilerin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Programda sorulan dikkat çekici sorular, yayın sonrası izleyiciler arasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Şarkıda "Ne esmerde ne kumralda, gönlüm yalnız sarışında" diyen İbrahim Tatlıses sevdiğinin hangi pigmentine vurgu yapar?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Beyaz’la Joker’de sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin merak odağı olmaya devam ediyor. Beyazıt Öztürk’ün enerjik sunumuyla ekrana gelen program, ilginç sorularıyla gündem yaratıyor. Şarkıda "Ne esmerde ne kumralda, gönlüm yalnız sarışında" diyen İbrahim Tatlıses sevdiğinin hangi pigmentine vurgu yapar?

ŞARKIDA "NE ESMERDE NE KUMRALDA, GÖNLÜM YALNIZ SARIŞINDA" DİYEN İBRAHİM TATLISES SEVDİĞİNİN HANGİ PİGMENTİNE VURGU YAPAR?

Keratin

Melanin

Kolajen

Elastin

Cevap:

Şarkıda


BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

İbrahim Tatlıses, Beyazıt Öztürk, Joker, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Şarkıda 'Ne esmerde ne kumralda, gönlüm yalnız sarışında' diyen İbrahim Tatlıses sevdiğinin hangi pigmentine vurgu yapar? - Son Dakika

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