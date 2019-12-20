Şarkışla'da öğrencilere giyecek yardımı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayırseverler tarafından öğrencilere giyecek yardımında bulunuldu.

İlçe esnafından Hasan Özkan, hayırseverlerin kendisine ulaştırdıkları yardımlarla ihtiyaç sahibi öğrenciler için 140 adet bot ve kaban aldı.

Özkan, yardımları Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Geleneksel hale getirdikleri yardımlara katkı sunan hemşehrilerine teşekkür eden Özkan, "Çocuklarımız üşümesin diye başlattığımız seferberliğe katkı sunan eş, dost ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ise Özkan'a teşekkür etti.