Şarköy'de kumar oynayan 3 kişiye, 3 bin 684 lira para cezası - Son Dakika

Şarköy'de kumar oynayan 3 kişiye, 3 bin 684 lira para cezası
08.11.2020 14:49
TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde kıraathanede kumar oynarken yakalanan 3 kişiye toplam 3 bin 684 lira ceza uygulandı.
TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde kıraathanede kumar oynarken yakalanan 3 kişiye toplam 3 bin 684 lira ceza uygulandı.
Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Camikebir Mahallesi Evliya Sokak'taki bir kıraathanede kumar oynandığını belirledi. İş yerine baskın düzenleyen polis, işletmeci E.A. ile S.T. ve F.K.'yi kumar oynarken yakaladı. 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 1228'er lira olmak üzere 3 bin 684 lira para cezası uygulandı. Polis, kumar oynanan kağıtlar ve pullara el koydu.
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