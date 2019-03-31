Son Dakika Haberleri: Sason'da Ak Partili Muzaffer Aslan Kazandı

Sason'da Ak Partili Muzaffer Aslan Kazandı

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti Belediye Başkan adayı Muzaffer Aslan kazandı.

Sason'da Ak Partili Muzaffer Aslan Kazandı, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti Belediye Başkan adayı Muzaffer Aslan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık 8 bin seçmenin oy kullandığı ilçede AK Parti Belediye Başkan adayı Muzaffer Aslan 3 bin 910, CHP adayı Cuma Uçar 3 bin 50 oy aldı.

Muzaffer Arslan kimdir?

Muzaffer Arslan, 1967 tarihinde Sason'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sason'da tamamlayan Arslan, Sason Belediyesinde muhasebe müdürü olarak görev yaptı. Daha önce de ilçede 2009-2014 döneminde AK Parti'den belediye başkanı olarak görev yapan Arslan, ikinci kez ilçede belediye başkanlığına seçildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:24 Kaynak: İHA

Batman, AK Parti, Sason, Muzaffer Aslan, Politika
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