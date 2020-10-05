Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozkurt, köy okullarını ziyaret etti - Son Dakika

Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, köy okullarını ziyaret etti.

Müdür Veysi Bozkurt, Taşlıca, Altıdere, Kaleyolu ve Çalışırlar köy okullarını okullarında incelemede bulundu, idareci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Köy okullarında sınıfları dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilenen Bozkurt, "Ziyaretlerde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bir araya geldik, eksiklikler ve yapılacak çalışmalarla alakalı bilgi alış verişinde bulunduk. Bundan sonra da okulları ziyarete devam edeceğiz." dedi.