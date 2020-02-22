Sason Kaymakamı Özadalı, yüksekokul binasında incelemede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sason Kaymakamı Özadalı, yüksekokul binasında incelemede bulundu - Son Dakika

Sason Kaymakamı Özadalı, yüksekokul binasında incelemede bulundu

14 dakika önce

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, yapımı devam eden yüksekokul binasında incelemede bulundu.

Sason Kaymakamı Özadalı, yüksekokul binasında incelemede bulundu, System.String[]

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, yapımı devam eden yüksekokul binasında incelemede bulundu.

Sason'da yapımı devam eden yüksekokul binasının çalışmalarını yerinde inceleyen Özadalı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Özadalı, ilçenin gelişimi ve geleceği adına en önemli kurumların başında eğitim kurumlarının geldiğini belirterek, "Üniversitemizin ilçemizin kalkınmasına büyük ölçüde katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Özadalı'ya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hürriyet Bozkurt, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emrah Demirbağ da eşlik etti.

Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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