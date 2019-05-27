Son Dakika Haberleri: SAÜ'lü öğrencilerden 'Silahla Olamaz' başlıklı çalışma

SAÜ'lü öğrencilerden 'Silahla Olamaz' başlıklı çalışma

4 saat önce

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencileri 'Bireysel Silahsızlanma Reklam Kampanyası' çalışması gerçekleştirdi.

SAÜ'lü öğrencilerden 'Silahla Olamaz' başlıklı çalışma, System.String[]
Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencileri 'Bireysel Silahsızlanma Reklam Kampanyası' çalışması gerçekleştirdi.

Öğretim Görevlisi Gökçe Erinç Büyükşengür'ün yürütücülüğünü üstlendiği projeye Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ikinci sınıf öğrencileri; Aslıhan Bayyiğit, Burak Gök, Hazal Yıldız, Kerim Turhan, Mutlu Düz, Numan İnci, Ömer Faruk Koç ve Salih Akburak katkı sağladı. İki aylık etkili bir çalışma sonrasında 'Silahla Olmaz' başlıklı çalışmalarında çeşitli görseller hazırlayarak İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit'e sunumlarını yapan öğrenciler, il jandarma komutanından tam not aldılar. İlk kez böyle ciddi bir projenin içerisinde yer aldıkları için mutlu olduklarını ve bu çalışma öğrencilik hayatlarının ilk meyvesi olduğunu söyleyen öğrencilere yaptıkları sunum sonrasında Albay Cengiz Yiğit tarafından teşekkür belgesi verildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:49 Kaynak: İHA
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