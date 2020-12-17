Sakarya Üniversitesi Rektörü: Sofuoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili gerekli işlemler yapılacak (2) - Son Dakika

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: İŞLEMLER BAŞLATILDI

Sakarya Üniversitesi'nce Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun televizyon programındaki sözleri üzerine yazılı açıklama yapıldı. Sofuoğlu'nun, sözleri ile üniversite mensuplarını töhmet altında bıraktığı belirten açıklamada, "Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir ulusal kanaldaki programda sarf ettiği sözler Sakarya Üniversitesi öğretim elemanları, öğrenci ve mezunlarının ve kamuoyunun haklı tepkisine sebep olmuştur. Bahsi geçen konuşmada Sofuoğlu, üniversitemiz ana yerleşkesinin bulunduğu Serdivan'ı da katarak sarf ettiği cümlelerde Sakarya'mız, bölgemiz ve ülkemiz kalkınma önceliklerine azami katkıyı verme çabasındaki üniversite mensuplarını töhmet altında bırakmıştır. Söz konusu ifadeler üniversitemiz dışında kalan üniversiteleri ve bir bütün olarak eğitim kurumlarını da zan altında bırakacak ağır ithamları barındırmaktadır" denildi.

Sofuoğlu hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili kamuoyunun yakından takip ettiği gibi Sakarya Üniversitesi, başta siber güvenlik, enerji depolama, savunma sanayi malzemeleri, elektrikli araçlar, Orta Doğu çalışmaları, İslam Ekonomisi ve Finansı, Osmanlı Araştırmaları olmak üzere teknik ve sosyal alanlarda yaptığı birçok araştırma ve ürünle ülkemize hizmet eden saygın bir eğitim ve araştırma kurumudur. Öğrencilerimiz de yaptıkları etkinliklerle Sakarya'nın sosyal ve kültürel ortamına önemli derecede katkı sunmakta; şehir ise öğrencilerimize azami derecede destek olmaktadır. Öte yandan üniversitelerimizin araştırma, eğitim ve topluma hizmet merkezleri olarak faaliyet göstermeleri için bütün imkanları seferber eden Sayın Cumhurbaşkanımızın adının söz konusu açıklamada geçirilmesi de ayrıca büyük bir talihsizlik olmuştur. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bahsedilen konuşmasının kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."