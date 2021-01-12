SAÜ RektörÜ Savaşan, YTB yarışması birincisi Afgan öğrenciyi ağırladı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Eser Yarışması'nda başarı elde eden Afganistanlı Sayed Nasım Bahman'ı makamında ağırladı.

YTB tarafından Türkiye'de düzenlenen "Pandemi Sonrası Dünya" konulu Uluslararası Öğrenci Eser Yarışması'nda SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü doktora öğrencisi Sayed Nasım Bahman, Sosyal Bilimler alanında birinci oldu.

SAÜ Yönetim ve Organizasyon Bölümü doktora öğrencisi Muhammad Aiman Awalluddin ise mansiyon ödülü kazandı.

Bahram'ı makamında ağırlayan rektör Savaşan, bir süre sohbet ettiği Bahman'a hediye takdim etti.

Sayed Nasım Bahman, makalesinde değindiği pandemi süreci ve sonrası ekonomik düzen ile gelebilecek rekabetçi ekonomik sistem gibi konularda Savaşan ile değerlendirmelerde bulundu.