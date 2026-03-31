Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu\'ya ulaştı

31.03.2026 13:48
ABD, İran’a yönelik savaş kapsamında Orta Doğu’ya 82. Hava İndirme Tümeni dahil binlerce asker sevk etti. Trump yönetimi kara operasyonu dahil seçenekleri değerlendirirken, Harg Adası ve Hürmüz Boğazı öne çıkan hedefler arasında yer aldı. Bölgedeki askeri yığınak artarken, şimdiye kadar 11 binden fazla hedef vuruldu, yüzlerce asker yaralandı ve kayıplar yaşandı.

ABD, İran’a yönelik operasyonların sürdüğü süreçte Orta Doğu’daki askeri varlığını artırıyor. Reuters’a konuşan ABD’li yetkililere göre, ABD Ordusu’nun elit birliklerinden 82. Hava İndirme Tümeni’ne bağlı binlerce asker bölgeye ulaşmaya başladı.

TRUMP YENİ ADIMLARI DEĞERLENDİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşındaki sonraki adımları değerlendirdiği belirtilirken, Washington yönetiminin Mart ayından bu yana bölgeye ek binlerce asker gönderme planı üzerinde çalıştığı ifade edildi. Bu adımın, gerekirse İran toprakları içinde operasyon seçeneğini de masada tuttuğu vurgulandı.

DENİZ PİYADELERİ VE ÖZEL KUVVETLER DE BÖLGEDE

Fort Bragg merkezli paraşütçü birliklerin yanı sıra bölgeye çok sayıda deniz piyadesi ve özel kuvvet unsuru da sevk edildi. Hafta sonu yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesinin Orta Doğu’ya ulaştığı aktarıldı. Gönderilen birlikler arasında 82. Hava İndirme Tümeni karargah unsurları, lojistik ekipler ve bir tugay muharebe timi yer aldı.

İRAN İÇİNDE OPERASYON SEÇENEĞİ MASADA

Yetkililer, askerlerin tam olarak hangi ülkeye konuşlandırıldığını açıklamazken, sevkiyatın planlı bir adım olduğu belirtildi. ABD’nin henüz İran içine kara kuvveti gönderme kararı almadığı ancak bu yığınağın olası operasyonlar için hazırlık niteliği taşıdığı ifade edildi.

HEDEFTE HARG ADASI VE HÜRMÜZ BOĞAZI VAR

Askerlerin kullanılabileceği senaryolar arasında, İran petrol ihracatının büyük bölümünün yapıldığı Harg Adası’nın ele geçirilmesi seçeneği de bulunuyor. Ayrıca İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesi ve Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişlerinin güvence altına alınması için kara unsurlarının devreye sokulması gibi planların da masada olduğu belirtildi.

TRUMP’TAN İRAN’A SERT MESAJ

Trump, ABD’nin savaşın sona erdirilmesi için görüşmeler yürüttüğünü açıklarken, İran’a Hürmüz Boğazı’nı açık tutma çağrısında bulundu. Aksi durumda petrol tesislerinin hedef alınabileceği uyarısını yineledi.

KAYIPLAR ARTIYOR, SİYASİ RİSK BÜYÜYOR

28 Şubat’tan bu yana süren operasyonlarda ABD’nin 11 binden fazla hedefi vurduğu, 300’den fazla askerin yaralandığı ve 13 askerin hayatını kaybettiği açıklandı. Uzmanlar, kara birliklerinin sahaya sürülmesinin Trump açısından ciddi siyasi riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:19:04.
