Savcı Çevik Kar Kızağıyla Kaza Geçirdi

Giresun'un Dereli ilçesinde kar kızağıyla kaza yapan Dereli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Hanifi Çevik yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası'nda meydana geldi. Kar kızağıyla seyir halinde olan Savcı Muhammed Hanifi Çevik kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Çevik'in vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Savcı Çevik, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - GİRESUN