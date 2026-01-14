Savcı, Kadın Hakimi Silahla Yaraladı - Son Dakika
Savcı, Kadın Hakimi Silahla Yaraladı

14.01.2026 16:20
İstanbul'da bir savcı, tartıştığı kadın hakimi silahla yaraladı, tutuklama talebiyle sevk edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakimi silahla yaralayan savcı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim A.K'yi (45), istinaftaki odasında silahla vuran savcı M.Ç.K'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli savcı, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin ifadesi, Özel Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ercan Devrim tarafından alındı.

Şüpheli, ifadesinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin olay yerinde iki kez ateş açtığı, bir kurşunun duvara isabet ederek yan odadaki mahkeme başkanının koltuğuna geldiği, bu sırada o hakimin odada olmadığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim A.K, istinaftaki odasında tartışma yaşadığı Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K. tarafından silahla vurulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan hakimin, kasığından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenilmişti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan savcı M.Ç.K. ise işlemleri için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülmüştü.???????

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şüpheli savcı ile hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenilmişti.

Odasında hakime ateş eden şüphelinin bir kez daha ateş etmek istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Y.K. tarafından engellendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç

Savcı, Kadın Hakimi Silahla Yaraladı

17:02
