Savunma Bakanlığı'nın İsim Değişikliği Maliyeti 125 Milyon Doları Bulabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Savunma Bakanlığı'nın İsim Değişikliği Maliyeti 125 Milyon Doları Bulabilir

15.01.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CBO, "Savunma Bakanlığı"nın "Savaş Bakanlığı" olarak değişiminin 10-125 milyon dolara mal olacağını bildirdi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Savunma Bakanlığının adının resmen "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesinin, 10 ila 125 milyon dolarlık maliyete yol açabileceğini bildirdi.

Kongre Bütçe Ofisinin açıklamasında, Savunma Bakanlığının adının resmen "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesinin vergi mükelleflerine çıkaracağı tahmini maliyetler duyuruldu.

"Yasal isim değişikliği, Kongre ve Bakanlığın değişikliği nasıl uygulamayı seçtiğine bağlı. Yüz milyonlarca dolara da mal olabilir." ifadeleri kullanılan açıklamada, uygulama kapsamının açıklanmayabileceği belirtildi.

İsim değişikliğinin, öncelikle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ofisi içinde gerçekleşmesi durumu dahil "ılımlı bir şekilde uygulanmasının" yaklaşık 10 milyon dolara mal olacağı kaydedilen açıklamada, değişikliğin Bakanlık genelinde kapsamlı şekilde uygulanması halinde 125 milyon dolara erişebileceği aktarıldı.

Kongre kararı

Trump, eylülde "Savaş Bakanlığı" isminin "ikincil bir unvan" olarak kullanılmasını içeren bir başkanlık emri imzalamış ve değişikliği resmileştirmek için ABD Kongresine başvuracağını açıklamıştı.

ABD'de federal kuruluşların oluşturulması, kurulması ve yeniden adlandırılması, ABD Anayasası doğrultusunda, yalnızca Kongrenin yetkisi altında bulunuyor.

Kaynak: AA

Politika, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma Bakanlığı'nın İsim Değişikliği Maliyeti 125 Milyon Doları Bulabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:09:09. #7.11#
SON DAKİKA: Savunma Bakanlığı'nın İsim Değişikliği Maliyeti 125 Milyon Doları Bulabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.