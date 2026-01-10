Savunma Hisselerinde Yükseliş Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Savunma Hisselerinde Yükseliş Devam Ediyor

10.01.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeopolitik gerilimler ve artırılan savunma bütçeleri, savunma şirketlerinin hisse fiyatlarını yükseltiyor.

Geçen hafta savunma ve havacılık sektöründe yatırımların artacağına ilişkin beklentiler, ülkelerin attığı adımlar, jeopolitik ve teknolojik gelişmelerle bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki yükseliş eğilimi sürdü.

Dünya genelindeki farklı coğrafyalarda jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişeleri, savunma ve havacılık şirketlerinin hisse performansları üzerinde de etkili oluyor.

Başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere Asya tarafında Japonya ile Çin arasındaki gerilimin tırmanması ve en son ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası artan güvenlik ihtiyacıyla birçok ülke, savunma yatırımlarını artırma kararı aldı.

Özellikle ABD yönetiminin Venezuela'nın ardından Grönland'a yönelik sergilediği sert tutum, dünya genelinde jeopolitik gündemin yakın dönemde ısınabileceğine ilişkin kaygıları besledi. Ayrıca Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ABD Başkanı Trump'ı hedef alan açıklamaları endişeleri artırdı.

Beyaz Saray, önceki günlerde Donald Trump yönetiminin Grönland'a sahip olmak için "ABD ordusunu kullanmak da dahil" çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

Trump, savunma bütçesinin 1,5 trilyon dolara çıkarılmasını istiyor

Bu gelişmelere ek olarak ABD Başkanı Trump, senatörler ve siyasi temsilcilerle yaptığı görüşmelerin ardından gelecek yılki askeri bütçenin 1,5 trilyon dolar olması gerektiğine karar verdiğini açıkladı. Bu gelişmeyle küresel savunma hisselerindeki yükselişler sürdü.

Avrupa Birliği (AB) yönetimi ise Grönland konusunda Danimarka'ya tam desteğini yineledi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD yönetiminin hedefindeki Grönland'la ilgili herhangi bir kararın, bu bölgenin halkı ile bağlı olduğu Danimarka tarafından verileceğini belirtti.

Fransa, İngiltere ve Almanya, Grönland başlığına ilişkin Danimarka'ya destek veren açıklamalar yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de savunma sektöründe öne çıkıyor. İngiltere ve Fransa, Ukrayna'da ateşkes sonrasında İngiliz ve Fransız ordularının bu ülkede görev yapabileceğine ilişkin imzaladıkları niyet beyanının ayrıntılarını açıkladı.

Niyet beyanında İngiltere ve Fransa'nın, "Çok Uluslu Güç (MNF-U)" adı verilen yapı dahil gönüllü ülkelerden koalisyon oluşturulmasında öncü rol üstlendiği vurgulandı.

2025 yılının son aylarında artan Japonya ile Çin arasındaki tansiyon da yüksek kalmaya devam ediyor.

Analistler, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen gösterilerin jeopolitik gerilimleri artırabileceğini belirtti.

Savunma hisseleri yükselişe geçti

Çoğalan jeopolitik riskler ve ABD'nin savunma harcamalarını artıracağına yönelik açıklamaların etkisiyle, küresel ölçekte savunma sanayisi ve havacılık şirketlerinin hisselerinde yükselişler görüldü.

Haftalık bazda Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 28,3, Alman Rheinmetall yüzde 18,6, İsveçli Saab yüzde 21,8, İngiliz Rolls-Royce yüzde 8,1, İtalyan Leonardo yüzde 14,2, ABD'li L3Harris Technologies yüzde 10,3, Lockheed Martin yüzde 9,2, İngiliz BAE Systems yüzde 17,1 ve Fransız Safran yüzde 3,3 kazandırdı.

Geçen hafta Alman Lufthansa yüzde 3,4, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus yüzde 5,6, ABD'li şirketler General Dynamics yüzde 3,1, Northrop Grumman yüzde 5,7 yükselirken Borsa İstanbul'da işlem gören Altınay Savunma'nın hisseleri yüzde 10 ve Papilon Savunma hisseleri yüzde 5,4 değerlendi.

ASELSAN, piyasa değerini artırmayı sürdürüyor

Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren ASELSAN, sunduğu yüksek teknoloji ve finansal performansıyla da dikkati çekti. ASELSAN, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket olmasının ardından bu performansını yukarı taşıdı.

2025 yılını 1 trilyon 56 milyar 552 milyon lira piyasa değeriyle tamamlayan şirket, cuma itibarıyla bu değeri 1 trilyon 276,8 milyar liraya taşıdı.

ASELSAN hisseleri, geçen hafta yüzde 21,6 yükseldi.

Son yıllarda dünya genelinde yatırımcıların ilgisi, geleneksel üretim yapan sanayi şirketlerinden ziyade teknoloji geliştiren ve bunu yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilen şirketlere yöneldi.

Çip seviyesinden itibaren ASELSAN mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen MURAD AESA Burun Radar ailesi, hava platformlarında kritik rol üstlenerek Türkiye'nin bu alandaki son teknoloji AESA radar ihtiyacını karşılıyor.

ASELSAN'ın MURAD 100-A AESA Burun Radarı, F-16 Özgür, Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA gibi çeşitli platformlarda başarılı uçuşlar gerçekleştirdi.

Yüksek tarama hızı ve düşük tespit edilebilirlik özellikleriyle öne çıkan radarın, ANKA-III ve diğer çeşitli platformlara entegrasyonu için çalışmalar sürüyor.

AESA teknolojisine sahip yeni nesil radarlar, elektro-optik sistemler, elektronik harp sistemleri ve yapay zeka destekli sistemler gibi yüksek teknoloji alanlarında üretim yapan ASELSAN, birçok teknolojide dünyada yalnızca birkaç şirketin gerçekleştirebildiği üretimlere imza atıyor.

Bu arada ASELSAN, çok katmanlı entegre hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE teslimatlarını bu yıl yoğun şekilde sürdürecek, ÇELİKKUBBE bileşenlerinden EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Karşı Tedbir Sistemi de kullanıma sunulacak.

Dünyada en değerli 17'nci savunma sanayisi şirketi konumuna yükselen ASELSAN'ın, yerli tedarikçilere verilen toplam sipariş tutarı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 82 arttı. Geçen yıl içinde tedarik ekosistemiyle birlikte 103 ürün millileştirildi.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri ile Borsa İstanbul'da işlem gören savunma sanayi şirketlerinin hisselerinin geçen haftaki getirileri (yüzde) şöyle:

ŞirketHaftalık getiri (yüzde)
ASELSAN+21,6
Hanwha Aerospace+28,3
Rheinmetall+18,6
Saab+21,8
Rolls-Royce+8,1
Leonardo+14,2
BAE Systems+17,1
Safran+3,3
L3Harris Technologies+10,3
Lufthansa+3,4
Airbus+5,6
General Dynamics+3,1
Northrop Grumman+5,7
Papilon Savunma+5,4
Lockheed Martin+9,2
Altınay Savunma+10

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Savunma, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma Hisselerinde Yükseliş Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı 2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
Tokat’ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü Tokat'ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın

14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
13:43
Fenerbahçe’de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 14:49:49. #7.11#
SON DAKİKA: Savunma Hisselerinde Yükseliş Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.