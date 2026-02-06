Savunma Sanayi Deprem Sonrası Yatırımlara Destek Veriyor - Son Dakika
Savunma Sanayi Deprem Sonrası Yatırımlara Destek Veriyor

06.02.2026 12:22
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, devletin 6 Şubat 2023 deprem felaketi sonrası yürüttüğü dünya çapında örnek inşa sürecinin bir parçası olarak, Türk savunma sanayisinin de bölgenin ekonomik ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayan yatırımlarla bu büyük yürüyüşe omuz...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, devletin 6 Şubat 2023 deprem felaketi sonrası yürüttüğü dünya çapında örnek inşa sürecinin bir parçası olarak, Türk savunma sanayisinin de bölgenin ekonomik ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayan yatırımlarla bu büyük yürüyüşe omuz verdiğini ifade etti.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023 deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını belirterek, "Geride kalanlara sabır ve metanet diliyorum. Rabb'im milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin, dayanışmamızı güçlendirsin." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin deprem sonrası yürüttüğü dünya çapında örnek inşa sürecinin bir parçası olarak, Türk savunma sanayisinin de bölgenin ekonomik ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlayan yatırımlarla bu büyük yürüyüşe omuz verdiğini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Bunu sağlam bir irade ve güçlü bir birliktelikle hep birlikte başardık. Savunma sanayi yatırımlarımız, Adıyaman'da ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN öncülüğünde kablo üretim tesisi, Kahramanmaraş'ta TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi, Kahramanmaraş'ta Havacılık Yapısalları Meslek Yüksekokulu, Hatay Kırıkhan'da ROKETSAN'ın stratejik üretim tesisi, Malatya'da ASELSAN Bakım, Onarım ve Elektronik Kart Üretim Tesisi, Gaziantep'te ASELSAN ve sanayicilerle ortak teknoloji yatırımı, savunma sanayi odaklı yeni istihdam ve nitelikli insan kaynağı projeleri."

Görgün, bu yatırımların sadece üretim değil, gençler için iş, AŞ ve gelecek anlamına geldiğini belirterek, "Savunma sanayisi, Türkiye'nin ekonomik dirilişinin ve bölgesel dayanışmasının da güçlü bir aktörüdür. Bu büyük yürüyüşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğine, tüm kurumlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize ve bu milli seferberliğe emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Deprem, Dünya, Son Dakika

