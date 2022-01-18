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Savunma Sanayii Başkanı Demir, METE tabancalarının sevkiyatının devam ettiğini duyurdu - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir, METE tabancalarının sevkiyatının devam ettiğini duyurdu

18.01.2022 12:40

Savunma Sanayii Başkanı Demir, METE tabancalarının sevkiyatının devam ettiğini duyurdu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, METE tabancalarının sevkiyatının devam ettiğini duyurdu

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi' kapsamında Sarsılmaz ve Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen METE tabancalarında teslimatların devam ettiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında Sarsılmaz ve Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen METE tabancalarında teslimatlarımız devam ediyor. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

SAR 9 METE

Sarsılmaz'ın tamamen yerli tasarım ve mühendislikle ürettiği SAR 9 METE, güvenlik güçlerine teslim edilmeye devam ediyor. Yeni nesil hafif polimer gövdeli SAR 9 METE, yalnızca 750 gram ağırlığa sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Namlu ve kapağı alaşımlı dövme çelikten üretilen tabanca, üç farklı ölçüde değiştirilebilir kabza ve sırtlık seçeneği sunuyor. Optik sabit geze sahip olan SAR 9 METE, emniyet mandalının yanı sıra tetik ve iğne emniyetiyle güvenli bir kullanım sağlıyor. SAR 9 METE ayrıca gövdesindeki özel ray sistemiyle aksesuar kullanımını da olanaklı kılıyor.

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İsmail Demir, Samsun, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir, METE tabancalarının sevkiyatının devam ettiğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı Demir, METE tabancalarının sevkiyatının devam ettiğini duyurdu - Son Dakika
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