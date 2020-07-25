Savunma Sanayii Başkanlığı: F-16'larımızın ömürlerini uzatıyoruz - Son Dakika

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca, 'F-16 Yapısal İyileştirme Projesi' kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesinin tamamlanarak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği bildirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından 'F-16'larımızın ömürlerini uzatıyoruz' başlığıyla yapılan paylaşımda, "F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi tamamlandı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen yapısal iyileştirmeler kapsamında gerekli görülen yerlerde tamir ve değişim ile gövde üzerinde güçlendirme uygulaması yapıldı. Hava Kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru olan F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında 35 adet F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesini planlanıyoruz" denildi.