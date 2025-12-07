Savuran Projesi İle Hava Güvenliği Artıyor - Son Dakika
Savuran Projesi İle Hava Güvenliği Artıyor

07.12.2025 13:00
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, havalimanlarında kuş ve dron tehditlerine karşı otonom sistem geliştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında kuş ve dron tehditlerine karşı "Savuran Projesi" kapsamında otonom sistem geliştirileceğini belirterek, "Bu sistem, hem kuş kaynaklı riskleri hem de birinci şahıs görüşlü FPV dron tehditlerini tespit edip etkili şekilde önleyecek." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin sivil havacılıkta güvenliğini en üst seviyeye taşımak için planlanan "Savuran Projesi"ne ilişkin bilgi verdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sayesinde sivil havalimanları için yüksek hassasiyetli hava savunma sistemini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, projenin sivil havalimanları başta olmak üzere kritik tesislerin korunmasını amaçladığını bildirdi.

Uraloğlu, projenin tespit, teşhis, takip ve müdahale fonksiyonlarını tek bir mimari altında birleştiren, dron, sensör füzyonu, yapay zeka ve otonom görev yeteneklerine sahip yerli hava güvenlik sistemi olduğuna dikkati çekerek, "Bu sistem, hem kuş kaynaklı riskleri hem de birinci şahıs görüşlü (FPV) dron tehditlerini tespit edip etkili şekilde önleyecek." ifadesini kullandı.

Sistem, 7 gün 24 saat çalışacak

Proje kapsamında biri kuş sürülerinin yönlendirilmesi ve uzaklaştırılması, diğeri de FPV dronlara karşı etkili müdahale olmak üzere iki ayrı dron platformunun geliştirileceğini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Uzun süre havada kalabilen ve yüksek frekanslı/ultrasonik akustik caydırma sistemleri taşıyan Kuş Sürüsü Yönlendirme/Uzaklaştırma Dronu ile kuş sürüleri, güvenli şekilde pist ve yaklaşma koridorlarından uzaklaştırılacak. Bu platform, çevresel ve insani etkiler gözetilerek tamamen ölümcül olmayan yöntemlerle çalışacak. Yüksek hızlara ulaşabilen ve etkili önleme yöntemlerine sahip bir müdahale dronu geliştiriyoruz. Bu platform, otonom görev yürütme, güvenli iniş/eve dönüş modları ve gerektiğinde güvenli alanda kendini imha kabiliyetlerine sahip olacak."

Uraloğlu, 7 gün 24 saat çalışacak sistemin radar, termal ve optik kameralar ile RF sensörlerinden gelen verileri birleştiren sensör füzyonu yapısı sayesinde aynı anda çok sayıda hedefi izleyebileceğinin altını çizerek, "Yapay zeka destekli tehdit sınıflandırma modeli sayesinde de FPV dronları analiz edilebilecek, kritik durumlarda sistem otomatik uyarı verecek ve insan onaylı ya da otonom modda müdahale gerçekleştirilebilecek." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Savuran Projesi İle Hava Güvenliği Artıyor - Son Dakika
