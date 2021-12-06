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Schneider Electric, yeni nesil motor yolvericilerini piyasaya sunacak - Son Dakika

Schneider Electric, yeni nesil motor yolvericilerini piyasaya sunacak

06.12.2021 14:33
Schneider Electric, yeni nesil motor yolvericilerini piyasaya sunacak

Schneider Electric, yeni nesil TeSys Giga serisi motor yolverme ürünlerini dijital inovasyonla güçlendirdi.

Schneider Electric, yeni nesil TeSys Giga serisi motor yolverme ürünlerini dijital inovasyonla güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric yeni nesil TeSys Giga Serisi motor yolvericilerinin piyasaya sürüleceğini duyurdu. TeSys Giga serisi; pano üreticileri, proje ofisleri, sistem entegratörleri, tesis müdürleri ve makine üreticilerine (OEM) daha sade, daha sürdürülebilir, yüksek performanslı ve güvenli müşteri deneyimi sağlamak amacıyla en yeni akıllı dijital inovasyonlarla yeniden tasarlanarak güvenilirlik ve yüksek elektriksel ömür sunuyor.

56 farklı patente sahip TeSys Giga Serisi motor yolvericileri; proses makineleri, su ve atık su, metal, mineral ve madenciliğin yanı sıra çeşitli üretim ve proses endüstrilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Mühendislik süresini ve karmaşıklığını azaltırken, bir dizi benzersiz fayda ve özellik sayesinde makine güvenilirliğini iyileştiriyor, bakım maliyetlerini düşürüyor ve duruş sürelerini azaltıyor.

Benzersiz tasarımı sayesinde yedek parçaların kolay değiştirilmesini sağlayarak güvenilirlik ve sağlamlığı yüzde 90'a kadar iyileştiriyor, entegrasyon ve devreye alma süresini yüzde 50'ye kadar hızlandırıyor.

Boyutu yüzde 40'a azaltan kompakt tasarımı sayesinde minimum kurulum alanına ihtiyaç duyuyor.

Kontakt aşınma teşhisi ve bobin düşük/aşırı gerilim algılaması sayesinde öngörücü bakım gerçekleştirilebiliyor. Benzersiz hesaplama yöntemi sayesinde aşınma düzeyi göstergesi, bobin düşük/aşırı gerilim göstergesi, dahili arıza göstergesi ve kontaktör açık ve kapalı durum göstergesi kullanılarak daha hassas durum bilgisi sağlanıyor, duruş süreleri önemli düzeyde azaltılıyor ve tesis operasyonu optimize ediliyor. Bu özellik, esnekliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkararak verimli tesis operasyonu sağlıyor.

Aşırı yük koruması, toprak hatası koruması ve faz dengesizliği koruması ile güvenli müşteri deneyimine imkan tanıyor.

Müşteri deneyimini iyileştiren teknik dokümanlar, teknik videolar, kılavuzların yanı sıra ürün orijinalliği kontrolü sağlayan seri numara sunuyor.

Gelişmiş yardımcı kontaklar (17V,1mA,10-8) sayesinde zorlu ortamlarda daha iyi güvenlik ve yoğun PLC girişli uygulamalara uyum sağlanıyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Schneider Electric, yeni nesil motor yolvericilerini piyasaya sunacak - Son Dakika


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