SDG ve Şam Hükümeti Görüşmeleri Sona Erdi

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının sona erdiğini duyurdu. Görüşmelerin askeri entegrasyon süreci çerçevesinde yapıldığı belirtilirken, detaylar ve sonuçların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

SDG'nin yaptığı açıklamaya göre, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) liderliğinden bir heyet ile Suriye'nin başkenti Şam'da, Şam hükümeti yetkilileri arasında gerçekleştirilen toplantı sona erdi.

Açıklamada, "Bu görüşmeler, askeri entegrasyon süreciyle ilgili olarak yapıldı. Detaylar ve sonuçlar daha sonra paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.