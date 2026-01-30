SDG ve Şam Yönetimi Arasında Anlaşma - Son Dakika
Politika

SDG ve Şam Yönetimi Arasında Anlaşma

SDG ve Şam Yönetimi Arasında Anlaşma
30.01.2026 12:28
PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG, Şam yönetimiyle ateşkes ve entegrasyon anlaşması imzaladı.

Terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam yönetimi ile ateşkes ve entegrasyon konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Suriye yönetiminin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yaptığı entegrasyon görüşmeleri sonuç verdi. SDG, Şam yönetimi ile ateşkes ve entegrasyon konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmaya göre terör unsurları ön hatlardan çekilecek, hükümet güçleri Haseke ve Kamışlı'nın merkezlerine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleriyle birleştirilecek.

Hükümet kaynakları da duyurdu

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye konuşan hükümet kaynakları ise, taraflar arasında tam bir ateşkes sağlanması ve askeri-idari birimlerin karşılıklı anlayış çerçevesinde birleştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.

"Kurumlar Suriye Devleti'ne dahil edilecek"

Anlaşma kapsamında askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesi ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin istikrarı güçlendirmek amacıyla Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi planlanıyor. Bölgedeki güvenlik birimlerinin entegrasyon sürecinin başlatılmasıyla birlikte SDG unsurlarından oluşacak üç tugaylı bir askeri tümen kurulması ve Halep Valiliği bünyesindeki bir tümen içerisinde Ayn el-Arab güçlerini kapsayan özel bir tugay oluşturulması kararlaştırıldı. Siyasi ve sivil idari alanda da köklü adımların atılacağı belirtilen anlaşma uyarınca "özerk yönetim" bünyesindeki kurumların Suriye devlet kurumlarına dahil edileceği ve mevcut sivil personelin devlet kadrolarına sabitleneceği aktarıldı. Mutabakat metninde ayrıca Kürt toplumunun medeni ve eğitim haklarının yasal güvence altına alınması ve yerinden edilmiş kişilerin kendi bölgelerine güvenli şekilde geri dönmelerinin sağlanması gibi maddeler yer alıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumayı, yasaların hakimiyetini tesis etmeyi ve bölgenin tam entegrasyonunu sağlamayı hedefleyen bu anlaşmanın taraflar arasındaki iş birliğini artırarak ülkenin yeniden inşası yolunda stratejik bir adım olduğu vurgulanıyor. - ŞAM

Kaynak: İHA

