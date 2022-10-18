Dubai'de teknoloji fiyatlarına baktık! - Son Dakika
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Dubai'de teknoloji fiyatlarına baktık!

18.10.2022 12:41
Dubai'de teknoloji fiyatlarına baktık!

SDN editörü Furkan Karaca, Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinden Dubai'deki teknoloji fiyatlarına yakından baktı.

Ülkemizdeki dolar kuru ve vergilendirmeler nedeniyle teknolojik ürünleri yüksek ücretlerle satın alıyoruz. SDN editörü Furkan Karaca, Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinden Dubai'deki teknoloji fiyatlarına yakından baktı.

Dubai'de teknoloji fiyatlarına baktık!

Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinden Dubai'de yerel para birimi Dirhem kullanılıyor. 1 Dirhem'in yaklaşık 5,06 TL ettiği ülkede, Apple iPhone 14 serisinden Huawei akıllı telefonlara, Sony kameralardan PlayStation 5 oyun konsollarına tüm fiyatlara baktık ve ülkemizle karşılaştırdık.

Dubai fiyatlarında gördüğümüz manzaraya göre neredeyse tüm ürünler Türkiye'deki satış fiyatından neredeyse yüzde 20 daha az satış fiyatına sahip.

Ancak global çip krizinden dolayı Dubai'de de bazı ürünlerin bulunmama durumu da olabiliyor. Dubai'den iPhone almak isteyenlerin ise Türkiye'ye göre ne kadar düşük fiyatla alabileceği de videomuzda yer aldı.

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Kaynak: Shiftdelete

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Dubai, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dubai'de teknoloji fiyatlarına baktık! - Son Dakika

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