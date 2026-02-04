Sebat Gençlikspor Namağlup Devam Ediyor - Son Dakika
Sebat Gençlikspor Namağlup Devam Ediyor

04.02.2026 13:26
TFF 3. Lig'de sezonu namağlup sürdüren Sebat Gençlikspor, şampiyonluk için mücadele ediyor.

Türkiye profesyonel liglerinde mücadele eden 139 takım arasında sezonu şu ana kadar yenilgisiz sürdüren iki ekipten biri olan Sebat Gençlikspor, TFF 3. Lig'de ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna namağlup devam ederken, Teknik Direktörü Turgay Karslı ile sezon başında ortaya koyduğu planlamanın karşılığını sahada alıyor.

Türkiye'nin profesyonel liglerinde yer alan 139 takım içinde Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe ile birlikte namağlup unvanını koruyan iki ekipten biri Sebat Gençlikspor oldu. TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirvede yer alan Sebat temsilcisi, oynadığı 19 karşılaşmada 14 galibiyet ve 5 beraberlik alarak hanesine 47 puan yazdırdı. Takım bu süreçte 41 gol atarken, kalesinde sadece 14 gol gördü ve +27 averaj yakaladı.

Sezon başı planlaması sahaya yansıdı

Teknik Direktör Turgay Karslı yönetiminde sezon başında yapılan kadro yapılanması ve oyun planı, ligin ilk bölümünde güçlü bir tablo ortaya koydu. Hem savunma güvenliği hem de hücum etkinliğiyle öne çıkan Sebat Gençlikspor, maçların büyük bölümünde oyun kontrolünü elinde tutan bir görüntü sergiledi. Teknik heyetin disiplinli oyun anlayışı ve takım içi denge, namağlup serinin temel unsurları arasında yer aldı.

Hedef 2. Lig vurgusu

Sezon başında hedefini TFF 2. Lig olarak belirleyen kırmızı-beyazlı kulüp, ligin kalan bölümünde de aynı ciddiyet ve oyun disiplinini sürdürmeyi amaçlıyor. Yönetim ve teknik kadro, puan kaybı yaşamadan zirve yarışını sürdürmek ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini vurguluyor.

Hücum ve savunmada dengeli performans

Sebat Gençlikspor'un istatistikleri de dengeli performansı ortaya koyuyor. 19 maçta atılan 41 gole karşılık kalesinde sadece 14 gol gören ekip, ligin en az gol yiyen ve en üretken takımları arasında yer alıyor. Savunma hattının istikrarı ve hücum hattının bitiriciliği, namağlup yürüyüşün en önemli yapı taşları olarak öne çıkıyor.

Namağlup seri moral veriyor

Ligin ilerleyen haftaları öncesinde namağlup unvanını koruması, Sebat Gençlikspor camiasında moral ve özgüveni artırdı. Taraftar desteğini de arkasına alan Karadeniz temsilcisi, kalan haftalarda da aynı kararlılıkla ilerleyerek şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek istiyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

