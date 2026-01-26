Seçer: Su Meselesi Siyasi Polemiğe Alet Edilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Seçer: Su Meselesi Siyasi Polemiğe Alet Edilemez

Seçer: Su Meselesi Siyasi Polemiğe Alet Edilemez
26.01.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, su sorununu DSİ ile çözme yetkilerinin olmadığını vurguladı.

TÜRKİYE Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Biz su havzalarından bir kova su almaya kalksak, bunu DSİ'den izinsiz yapamayız. Varın, gerisini siz düşünün. Bizim baraj yapma gibi bir sorumluluğumuz da yok, yetkimiz de yok" dedi.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB Encümen Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Seçer, TBB'de particilik ve partizanlık duvarlarının yıkıldığını belirterek, "Belediyelerimizden gelen talepleri, mali imkanlar, bütçe dönüşü, aciliyet durumu ve öncelik kriterleri dikkate alarak değerlendiriyoruz. Araç ve ekipman hibeleriyle nakli desteklerden ölçülebilir bir puanlama sistemini esas alıyor, karar alma süreçlerinde ortak akla dayalı bir yaklaşım veririz. Belediyelerimizin ihtiyaç duydukları her anda yanında olmaya kararlıyız. Bu kapsamda belediyelerimize 2,3 milyar lira değerinde 523 araç ve iş makinesi hibe ettik. İtfaiye aracı, damperli kamyon, arazöz, kazıcı-yükleyici, çöp kamyonu gibi araçların yanı sıra çevreyi koruyan, daha temiz ve yaşanabilir şehirler için 77 ilimizdeki 363 belediyemize de 29 bin 330 çöp konteyneri ile destek olduk. Tüm hibelerimizde, önceliğimizi afetzede belediyelerimize verdik. Zor günde birlikte her daim dayanışma içerisinde olacağız" diye konuştu.

Tutuklanan belediye başkanlarıyla ilgili konuşan Vahap Seçer, "Ne yazık ki bu iki yıllık dönem, yerel demokrasinin güçlendirilmesine yönelik çabaların yanı sıra halkın oylarıyla göreve gelmiş çok sayıda muhalefete mensup belediye başkanının adli ve idari baskılarla karşı karşıya kaldığı bir süreç olarak da kayda geçti. Başta Birlik Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Birlik Başkan Vekilliğimizi yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar olmak üzere görevlerin uzaklaştırılan, tutuklanan ya da yargı süreçleri üzerinden siyaset dışına itilmek istenen belediye başkanlarımızın üzerinden yalnızca şahıslar değil, temsil ettikleri milyonlarca yurttaşın iradesi hedef alınmıştır" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ POLEMİĞE ALET EDİLMEYECEK KADAR ÖNEMLİ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın belediyelerdeki su sorununa yönelik eleştirisine yanıt veren Seçer, "Sayın Bakan bunu hangi anlamda söyledi? Tarım Bakanlığı'nı sevk ve idare eden bir bakanın mevzuatı bilmemesi mümkün değil. Biz su havzalarından bir kova su almaya kalksak bunu DSİ'den izinsiz yapamayız. Varın, gerisini siz düşünün. Bizim baraj yapma gibi bir sorumluluğumuz da yok, bir yetkimiz de yok. Ancak bu demek değildir ki belediyeler baraj yapmaz. Tabii ki DSİ ile istişare halinde, uyum halinde bazı projelerde ortaklaşabilir, bazı projeler de gerçekleştirebilir. Ama birinci derecede tanımsal sulamadır ya da bir şehrin içme suyudur, burada eğer bir su havzasında baraj yapılacaksa bu görev DSİ'ye aittir. Ondan sonraki süreçte elbette ki vatandaşın musluğundaki suyu akıtacak olan belediyelerdir. Buradaki tartışma, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile DSİ'nin bu iletişimi, bu çalışmayı bir türlü sağlayamamış olması, ondan kaynaklı. Yoksa benim de şu anda belediye başkanlığı yaptığım Mersin'de DSİ ile 200 milyon avroluk ortak bir proje yürütülüyor. Bu karşılıklı bir mutabakatla sağlandı. Yatırımı DSİ yapıyor ama borçlanmayı bana yaptırıyor. Su ciddi bir konu. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ciddi bir konusu, su konusu ya da susuzluk konusu. Su sıkıntısı konusu, siyasi polemiğe alet edilmeyecek kadar önemli bir konu. Çünkü burada vatandaşın mağduriyeti ön plana çıkıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Vahap Seçer, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçer: Su Meselesi Siyasi Polemiğe Alet Edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

18:36
Sosyal medyada ifşa etmişti Danla Bilic’ten Alper Potuk itirafı
Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı
18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
18:12
Kar yağışı değil küçük kıyamet ABD’de 200 milyon kişi tehdit altında
Kar yağışı değil küçük kıyamet! ABD'de 200 milyon kişi tehdit altında
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 18:47:57. #7.11#
SON DAKİKA: Seçer: Su Meselesi Siyasi Polemiğe Alet Edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.