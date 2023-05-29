Seçimin ardından asistan doktordan tepki çeken paylaşım: Peçelilerden illallah ettim - Son Dakika
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Seçimin ardından asistan doktordan tepki çeken paylaşım: Peçelilerden illallah ettim

Seçimin ardından asistan doktordan tepki çeken paylaşım: Peçelilerden illallah ettim

29.05.2023 17:32

Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasına tepki gösteren Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Ö.K. yaptığı paylaşımda "Her gün muayene ettiğim peçelilerden illallah ettim. Kutuplaşmaksa kutuplaşmak. Artık muhatap olmak istemiyorum." ifadelerine yer verdi. Bu skandal paylaşım sosyal medyada da gündem oldu.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihinde ilk defa ikinci tura gitti, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı. Bu durum Cumhur İttifakı taraftarlarınca kutlanırken, bazı isimlerse seçim sonuçlarına ilişkin tepkilerini dile getirdi.

"TAHAMMÜLSÜZÜM SİZE"

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Ö. K., seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu. Asistan Doktor sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu mesela bu temiz yüzler bu kılık bu kıyafet. Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden de nefret ettim. Kutuplaşmaksa ben de kutuplaştım artık tahammülsüzüm size. Görüşüm aynı olmadığı insanlarla lüzum olmadığı sürece muhatap olmak istemiyorum artık ve burada da takipten çıkıyorum yeterince etrafımda var burada görmeyeyim beri."

İşte o paylaşım:

Seçimin ardından asistan doktordan tepki çeken paylaşım: Peçelilerden illallah ettim
YORUMLAR (3)
  • Selçuk Durgel: o resim uygunmu sence kadınmı erkekmi ayrım yapmak zor eşarbını bağlasa on numara olmazmı annelerimiz gibi senin başindaki galoş gibi olsa Cevap Yaz 63 7 Yayından Kaldır
  • Kemal Demir: Bende senin gibileri sokaklarda görmek istemiyom hadi Avrupa ya Cevap Yaz 116 28 Yayından Kaldır
  • emiromeryahya Arslan: Senin gibi doktor olmaz olsun zaten insan olsan ayırım diye birşey düşünemezsin Gerçi senin dinin belli değil ama bari hipokrat yeminine sadık ol acizsin aciz Cevap Yaz 43 7 Yayından Kaldır
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