Seçimin ardından asistan doktordan tepki çeken paylaşım: Peçelilerden illallah ettim

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihinde ilk defa ikinci tura gitti, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı. Bu durum Cumhur İttifakı taraftarlarınca kutlanırken, bazı isimlerse seçim sonuçlarına ilişkin tepkilerini dile getirdi.

"TAHAMMÜLSÜZÜM SİZE"

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Ö. K., seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu. Asistan Doktor sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu mesela bu temiz yüzler bu kılık bu kıyafet. Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden de nefret ettim. Kutuplaşmaksa ben de kutuplaştım artık tahammülsüzüm size. Görüşüm aynı olmadığı insanlarla lüzum olmadığı sürece muhatap olmak istemiyorum artık ve burada da takipten çıkıyorum yeterince etrafımda var burada görmeyeyim beri."

İşte o paylaşım: