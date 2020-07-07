Seçimlere az bir süre kala sapık milyarderin olduğu fotoğraftan Trump çıkarıldı - Son Dakika

Seçimlere az bir süre kala sapık milyarderin olduğu fotoğraftan Trump çıkarıldı
ABD'de seçimler yaklaşırken ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in aralarında bulunduğu bir fotoğraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkarılması ABD gündemini değiştirdi.
ABD'de seçimler yaklaşırken ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in aralarında bulunduğu bir fotoğraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkarılması ABD gündemini değiştirdi.
ABD'de seçimler yaklaşırken milyarder Jeffrey Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile politikacılar arasında bulunan ilişki gündemden düşmüyor. Cumhuriyetçiler, Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Jeffrey Epstein arasında yaşanan ilişkileri sık sık gündeme getirirken Jeffrey Epstein ile kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ve ABD Başkanı Donald Trump arasında ortaya çıkan ilişkileri de görmezden gelmeye çalışıyor. Cumhuriyetçilere yakın medya kuruluşunun Clinton ile Esptein'in bir arada bulunduğu fotoğrafları paylaşırken geçtiğimiz günlerde Epstein ve kız arkadaşı Maxwell'in bulunduğu fotoğrafta yer alan Trump'ı fotoğraftan çıkartması skandal olarak nitelendirildi. Fotoğraf medya kuruluşları tarafından Ghislaine Maxwell'in FBI tarafından tutuklanması haberi esnasında kullanılmıştı. Maxwell sevgilisi Epstein'in ilişkilerini ayarladığı ve ortağı olduğu iddiası ile tutuklandı. Maxwell, Epstein'in suçlandığı çocuk ve cinsel istismar suçları ile federal mahkemeye sevk edilirken fuhuş ağında Epstein ile çalışmakla da suçlanıyor.
Epstein, en küçüğü 14 yaşında olan onlarca çocuk ve kadına cinsel taciz ve kadın ticareti yapmak suçlarıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunmuştu. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:59 Kaynak: İHA
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