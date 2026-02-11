Sedef Güler Davası: Duruşma Ertelendi

Büyükçekmece 'de denizde elleri ve ayakları bağlanmış halde halıya sarılı olarak cesedi bulunan Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşması görüldü. Sanık Fırat Baykara savunmasında, "Suçlu olan insan yalan söyler Ben zaten suçumu itiraf ettim benim Sedef ile uzaktan yakından alakam yok aileyi tanımam Sedef'in ismimi ilk kez mahkemede duydum" dedi. Duruşma 29 Nisan'a ertelendi.

Olay 7 Haziran 2024 günü Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde meydana geldi. Sahilde elleri ve ayakları bağlandıktan sonra halıya sarılmış ve ağırlık bağlanarak denize atılmış halde kadın cesedi bulundu. Polis ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kadının Sedef Güler (24) olduğu tespit edildi. Hazırlanan iddianame kapsamında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklardan Fırat Baykara hazır edilirken Yavuz Güngör SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

Duruşmada, olay tarihinde sanıkların alt komşusu olan Abdurrahman Yıldırım, tanık olarak dinlendi. Yıldırım, sanıkları tanımadığını beyan etti. Sedef Güler'in annesi Gülüzar Sezer ise, "Bütün eksikler giderilsin evladım için adalet istiyorum" dedi.

'SEDEF'İN İSMİNİ İLK KEZ MAHKEMEDE DUYDUM'

Duruşmada savunma yapan sanık Fırat Baykara, "Suçlu olan insan yalan söyler Ben zaten suçumu itiraf ettim benim Sedef ile uzaktan yakından alakam yok aileyi tanımam Sedef'in ismimi ilk kez mahkemede duydum" dedi. Sanık Yavuz Güngör ise bir önceki savunmalarını tekrar ederek beraatını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 29 Nisan'a erteledi. Öte yandan heyet, bir sonraki celse Cumhuriyet Savcısı'nın esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için süre tanıdı.