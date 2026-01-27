Sedef Kabaş serbest bırakıldı - Son Dakika
Sedef Kabaş serbest bırakıldı

27.01.2026 17:18
Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınan Sedef Kabaş, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "suç işlemeye tahrik" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kabaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinde, söz konusu paylaşımların kendisine ait olduğunu kaydeden Kabaş, paylaşımlarının hakaret, suça teşvik ya da suç unsuru barındırmadığını, yaptığı tüm paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kabaş'ın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

