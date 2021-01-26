Sefirin Kızı'nda yaprak dökümü sürüyor! Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etti
26.01.2021 00:09
Sefirin Kızı dizisinden ayrılık haberleri art arda geliyor. Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle veda etmek zorunda kalmasının ardından Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı.
Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı 37. bölümüyle ekranlara geldi. Her hafta ilgiyle beklenen dizide ikinci ayrılık da yaşandı.
İKİNCİ VEDA YAŞANDI
Dizide Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle ayrılmasından sonra bir veda daha yaşandı. Dizide Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etti.
DİZİYE TUBA BÜYÜKÜSTÜN DAHİL OLDU
Sefirin Kızı dizisine geçtiğimiz hafta Neslihan Atagül'ün yerine dahil olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı ilk tanıtım yayınlandı.
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