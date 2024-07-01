Seğmen Gıda Halka Arz Sonuçları Açıklandı! - Son Dakika
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Seğmen Gıda Halka Arz Sonuçları Açıklandı!

Seğmen Gıda Halka Arz Sonuçları Açıklandı!

66 yıllık geçmişi ile Türkiye'nin büyüyen gücü Seğmen Gıda A.Ş., 26-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği talep toplama işlemlerini başarıyla tamamladı. Sermaye artışı kapsamında halka arz edilen 35.000.000 TL nominal payların tamamı satıldı.

01.07.2024 15:50  Güncelleme: 15:54
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Seğmen Gıda A.Ş., Türkiye'nin köklü, güçlü, yerli ve milli markası olarak gıda sektöründeki öncülüğünü pekiştirmek ve sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla halka arz sürecini tamamladı. Bu süreçte, çıkarılmış sermayesinin 144.000.000 TL'den 179.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 35.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. 26-27-28 Haziran tarihlerinde sabit fiyat talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleştirilen halka arz işlemi sonucunda şirketin halka açıklık oranı %19,55 oldu.

Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak olan Seğmen Gıda A.Ş., sermaye artışından elde edilen halka arz gelirlerinin %30'u ile yeni yatırımlar yapmayı, %50'si ile işletme sermayesini güçlendirmeyi ve %20'si ile mevcut ekipmanların yenilenmesi ve robotik teknoloji yatırımlarında kullanmayı planlıyor. Bu süreçle halka arz ile sağlanan fon sayesinde şirket, güçlü finansal yapısını muhafaza ederek planladığı büyüme hamlelerini gerçekleştirecek. Seğmen Gıda, halka arz sürecinin tamamlanması ile şeffaf ve güçlü bir yönetim anlayışıyla tüm yatırımcılarına teşekkür ediyor.

Seğmen Gıda, Halka Arzdan Sağladığı Fonla Dünya Markası Olmayı Hedefliyor

Seğmen Gıda, halka arzdan elde ettiği kaynağı kullanarak gelecek dönemde daha güçlü bir finansal yapıya ulaşmayı ve sektöründe dünya markası olmayı hedefliyor. Şirket 4 Temmuz'da Borsa İstanbul'da SEGMN koduyla işlem görmeye başlayacak.

Halka açılmanın getirdiği avantajla sermayesini daha güçlü hâle getiren Seğmen Gıda, bu sermaye katkısıyla mevcut tesislerinde daha entegre ve modern bir yapıya dönüşmeye, yeni yatırımlara ve kurumsallaşma ile şeffaflık ilkelerini benimseyerek uzun vadeli sürdürülebilir bir işletme yapısına geçmeyi amaçlıyor.

Halka arzdan sağlanan önemli kaynak, Seğmen Gıda için büyük bir kaldıraç olacak. Şirket, çok güçlü bir mali yapıya sahip olup finansal borçluluğu düşük seviyede olduğundan halka arzdan elde edilen gelirle borç ödemeyecek. Bunun yerine, elde edilen kaynağın yarısıyla işletme sermayesini güçlendirecek ve diğer yarısını yeni yatırımlar, yeni ekipman ve mevcut ekipmanların yenilenmesi ile robotik teknolojiler gibi alanlardaki yeni çalışmalara yönlendirecek.

Gıda Sanayinde Asırlık Yolculuk Geleceğe Uzanıyor

Üç kardeşin el ele vermesiyle 1938 yılında temelleri atılan Seğmen Gıda, 1958 yılında kurulan kollektif şirketle toptancılığa ve küçük çaplı imalata başladı. 1970'li yıllarda ilk fabrikasını Ankara Siteler'de kuran Seğmen Gıda, 1975 yılında gelişmiş teknoloji ürünü makineler ithal ederek üretim kalitesini artırdı. 1987 yılında anonim şirkete dönüşen Seğmen Gıda, üretim sürecini yeni fabrikasında sürdürerek sürekli gelişim kaydetti.

Ana faaliyet konusu reçel, bal, fındık kreması, helva, tahin, pekmez üretimi, paketlemesi, baharat paketlemesi ve satışı olan Seğmen Gıda'nın üretim tesislerinin önemli bir bölümü, Ankara Sincan'daki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteriyor. Osmanlı Fabrikası, Hazar Fabrikası 1 ve 2 isimli üç ayrı kurulu tesiste; reçel, bal, helva, fındık kreması, tahin, pekmez ve meyve sosları üretiliyor ve paketleniyor. Baharat grubunda ise tedarik edilen ürünlerin paketlemesi yapılıyor. Uzun bir süredir yatırım projesi üzerinde çalışılan ve 15 Mayıs'ta açılışı yapılan Afyon Soğuk Hava ve Meyve İşleme Tesisi ise şirketin büyüme hedeflerine büyük güç katıyor.

Gıda sektöründe Ar-Ge'nin önemine inanan Seğmen Gıda, yeni ürünler üzerinde yaptığı çalışmalarla sektördeki öncülük misyonunu sürdürüyor ve teknoloji ile modernizasyon yatırımları ile sürdürülebilir üretimini geleceğe taşımaya devam ediyor.

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