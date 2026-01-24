Şehit Ali Gaffar Okkan 25. Yılında Anıldı

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de düzenlenen terör saldırısında şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile beş silah arkadaşı, şehadetlerinin 25'inci yılında anıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, "Ay yıldızlı üniformasını kefen yapmış nice şehitlerimiz sayesinde bugün bu huzur ve güven ortamındayız" dedi.

Diyarbakır'da, 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile silah arkadaşları Mehmet Kamalı, Selahattin Baysoy, Mehmet Sepetçi, Sabri Kün ve Atilla Durmuş için şehit edilişlerinin 25'inci yılında anma programı düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki Ali Gaffar Okkan Anıtı önünde düzenlenen törene; İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı, vali yardımcıları, rektör, siyasi parti temsilcileri, emniyet mensupları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda şehitlerin özgeçmişleri okundu, dualar edildi ve anıta karanfiller bırakıldı.

"Hain odaklar bu topraklara kin ve nefret ekmek istediler ama başaramadılar"

Anma programında konuşan İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, 25 yıl önce Diyarbakır'da gerçekleştirilen saldırının hedefinin toplumsal huzuru bozmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada 24 Ocak 2001 yılında bundan 25 yıl önce Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı esnada hain bir saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşları Mehmet Kamalı, Selahattin Baysoy, Mehmet Sepetçi, Sabri Kün ve Atilla Durmuş'u şehadet Eriştikleri bu noktada anmak üzere toplanmış bulunmaktayız.

Ülkemizin şu anda içerisinde bulunduğu huzur ve güven ortamı Ay yıldızlı üniformasını kefen yapmış nice şehitlerimiz sayesindedir.

Merhum Emniyet Müdürümüz ve beş kahraman meslektaşımızı şehit eden hain odaklar 25 yıl önce medeniyetlerin beşiği bu kadim topraklar üzerine kin ve nefret tohumlarını serpmek isteseler de bu emellerine ulaşamamışlardır ve asla ulaşamayacaklardır. Çünkü aziz milletimizin kahraman evlatları her daim var olacaktır.

"Okkan görev yaptığı sürede Diyarbakır halkına devletimizin ve polisimizin şefkatli yüzünü göstermiştir"

Bu asil millet ne olursa olsun her zaman birliğini, beraberliğini ve yarına dair duygularını güçlendiren büyük bir millettir. Bu elim olayın gerçekleştiği günden bugüne kadar geçen süreçte yalnızca bizlerin değil çok kıymetli Diyarbakır halkımızın da şehitlerimizi unutmadığını, rahmetli müdürümüze duyduğu sevgi ve saygıyı yüzlerce çocuğa Ali Gaffar ismini vermesiyle görüyoruz.

Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan görev yaptığı sürede Diyarbakır halkına devletimizin ve polisimizin şefkatli yüzünü göstermiştir. Bizler de Diyarbakır halkının sevgi ve desteğiyle şerefli görevimizi ifa etme bilincinde ve kararlılığındayız.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarını, ülkemizin bekası ve milletimizin canını, malını, namusunu korumak uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."