Son Dakika Haberleri: Şehit Emanetleri Akdağmadeni'nde Sergilendi

Şehit Emanetleri Akdağmadeni'nde Sergilendi

1 saat önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 23'üncü Şehit Emanetleri Sergisi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Şehit Emanetleri Akdağmadeni'nde Sergilendi, System.String[]
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 23'üncü Şehit Emanetleri Sergisi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Akdağmadeni Belediyesi ve Şehit Aileleri Birliği tarafından Akdağmadeni Sinema ve Konferans Salonunda düzenlenen 23'üncü Şehit Emanetleri Sergisinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Düzenlenen programa çevre illerden gelen şehit yakınları ve ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.

Program Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan duanın ardından başladı. Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun,"Ne yaparsak yapalım şehitlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin ve ailelerine sabırlar ihsan etsin." dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Coşgun, şehit yakınlarına günün önemine dair plaket verdi. Daha sonra katılımcılar şehit kıyafetlerini büyük bir dikkatle incelediler. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide bir çocuğun şehidin fotoğrafını öpmesi ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Şehit Emanetleri Sergisi 10 Şubat tarihine kadar Akdağmadeni Sinema ve Konferans Salonunda ziyarete açık olacak. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:10 Kaynak: İHA

Yozgat, Akdağmadeni, Güncel
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