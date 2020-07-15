Şehit orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde çıkan orman yangınına giderken geçirdikleri trafik kazasında şehit olan 2 orman işçisinden Nurullah Akbaş (40) düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Dün saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Çayırlı Mahallesi yakınında bulunan bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına müdahale için Bayındır Orman İşletme Şefliğinden gönderilen arazöz, yol onarım çalışması yapılan Selçuk-Tire karayolu Büyükkale mevkisinde devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildiği araçta bulunan sürücü Nurullah Akbaş ve araç içerisinde bulunan Ali Yılmaz kazada şehit oldu. Kazada ayrıca Sedat Sagun ve Mustafa Genç isimli işçiler de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Dün gerçekleşen acı kazanın ardından şehit düşen iki orman işçisi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde sabah saatlerinde tören düzenlendi. Şehit işçi Ali Yılmaz'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Torbalı Türkmenköy'de, şehit Nurullah Akbaş'ın cenazesi ise ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemalpaşa'da toprağa verildi. Akbaş'ın cenaze töreninde yakınlarının güçlükle ayakta durduğu gözlendi. - İZMİR