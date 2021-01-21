Şehit Polis Müdürü Gaffari Güneş'in ismi Malatya ile Sivas'ı bağlayan köprüyle yaşatılacak - Son Dakika

Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde inşa edilen 517,5 metre uzunluğundaki "Tohma Köprüsü" yapım projesinin tamamlandığı bildirildi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2017'de yapımına başlanan ve proje bedeli 104 milyon lira olan Tohma Köprüsü'nün yapımında sona gelindi.

Türkiye'de Osmangazi Köprüsü'nden sonra ikinci aynı sistemle yapılan köprü olma özelliğine de sahip 517,5 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki Tohma Köprüsü ile birlikte ulaşımda standartların artması, güvenli ve konforlu seyahat imkanının tesis edilmesi amaçlanıyor.

Yakıttan, emisyondan ve zamandan da kazanım sağlayacak köprünün yapımında 12 bin metreküp beton, 2 bin 700 ton çelik ile 4 bin 360 metre fore kazık kullanıldı.

Köprüye şehidin ismi verildi

Tohma Köprüsü'ne, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesindeki trafik kazasında şehit düşen Malatya Yazıhan ilçesi doğumlu Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürü Gaffari Güneş'in ismi verildi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, köprüdeki son çalışmaları yerinde inceledi.

Çalık, burada yaptığı açıklamada, dünya mühendislik literatüründe önemli bir yer edinecek, yapım tekniği ve metodolojisinde ileri mühendislik teknolojilerinin kullanıldığı 104 milyon TL bedelle yapılan köprünün Malatya için önemli bir yol güzergahı üzerinde yer aldığına işaret etti.

"Açılış 6 Şubatta yapılacak"

"Köprünün 6 Şubat'taki açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans yöntemiyle açılışa iştirak edeceğini" bildiren Çalık, şunları kaydetti:

"Bu yol Malatya'yı önce Sivas'a, sonra Karadeniz'e bağlayacak yol güzergahımız. Malatya-Hekimhan-Yazıhan-Arapgir-Arguvan- Kuluncak yollarımızın olduğu bu güzergah bizim için çok önemliydi. Daha önceki köprümüzün hemen yan tarafına yapıldı. Trafiğin çok yoğun olduğu bu alanda inşaatı tamamlayan firmamıza, karayolları ekiplerimize, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Dağları deldik sevenleri buluşturduk. Barajlarımızın üzerine köprülerimizi yaptık. Sevenleri ve illeri buluşturduk. 'Yol medeniyettir.' diyen Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Öte yandan, Çalık incelemeleri sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüntülü telefon görüşmesi de gerçekleştirdi.