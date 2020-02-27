Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi (2) - Son Dakika

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi memleketi Samsun'un Alaçam ilçesine getirildi, vatandaşlardan helallik alındı. Şehidin 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol, gözyaşları içerisinde törene katıldı. Şehit Elibol'un cenazesi daha sonra Umutlu Mahallesi'ndeki baba evine son kez getirildi. Burada dualar okunup helallik alındıktan sonra cenaze Toklu Camii'ne getirildi. Buradaki törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit ağabeyleri Mustafa, Halil ve Ramazan Elibol ile şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.