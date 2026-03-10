Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı - Son Dakika
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı

10.03.2026 14:14  Güncelleme: 14:30
Ardahan'da bir vali yardımcısının, bir kadının evinde bulunduğu sırada kadının eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı iddia edildi; olayda ağır yaralanan vali yardımcısının hastaneye kaldırıldığı, saldırıyı gerçekleştiren eş ile bir kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

Ardahan kamuoyu dün şok edici bir iddiayla çalkalandı. İddiaya göre; idari bir makamda görev yapan Vali Yardımcısı B.K., adının karıştığı "yasak aşk" skandalı sonucunda bıçaklı saldırıya uğradı.

Yerel basında yer alan iddialara göre; olay, önceki akşam saatlerinde bir devlet dairesinde sekreter olarak görev yaptığı belirtilen kadının evinde meydana geldi. İddiaya göre; Vali Yardımcısı B.K., kadının evinde bulunduğu sırada kadının eşi eve geldi. Karşılaştığı manzara üzerine sinir krizi geçirdiği öne sürülen eşin mutfaktan aldığı bıçakla B.K.'ya saldırdığı iddia edildi. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan vali yardımcısı yere yığılırken, saldırganın eşini de darp ettiği öne sürüldü.

KOMŞULARI HABER VERDİ

Apartman dairesinden gelen çığlık ve kavga seslerini duyan komşuların durumu polise bildirdiği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdığı ileri sürüldü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen eş ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen bir kişiyi gözaltına aldı. Yetkililerden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

