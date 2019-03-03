Son Dakika Haberleri: Şehrimizin Dinamiklerini, Ekonomimize Kazandıracağız"

Şehrimizin Dinamiklerini, Ekonomimize Kazandıracağız"

1 saat önce

Süleymanpaşa AK Parti Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, başkan seçilmesi halinde şehrin ekonomisini daha da iyi hale getireceklerini belirtti.

Şehrimizin Dinamiklerini, Ekonomimize Kazandıracağız
Süleymanpaşa AK Parti Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, başkan seçilmesi halinde şehrin ekonomisini daha da iyi hale getireceklerini belirtti.

Yüksel, Tekirdağ Taşıyıcılar Kooperatifi toplantısında yaptığı konuşmada Tekirdağ'ın potansiyeli olan büyük bir şehir olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın tarihi bir kent olduğunu aktaran Yüksel, "Anlatacak ve yapacak çok şeyimiz var. Şehrimizin dinamiklerini, ekonomimize kazandıracağız. Türkiye'de birinci makam Cumhurbaşkanlığı, ikincisi ise TBMM Başkanlığı. Şuan TBMM Başkanı Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop hocamız. İçimizden biri. Bu şehirde doğmuş büyümüş bir büyüğümüz. İlimizin sorunlarına vakıf bir devlet adamı. Tekirdağımızın 10 yıllık geri kalmışlığını hızlı bir şekilde giderecek, şehrimize vizyon katabilecek bir dönemdeyiz. Daha önce hiç olmadığımız kadar güçlü bir performansa sahibiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:28 Kaynak: AA

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