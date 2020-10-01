Şehzadeler Belediyesinden Akpınar'a yüz güldüren hizmet - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesinden Akpınar'a yüz güldüren hizmet

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Akpınar Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan sokaklarda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehzadeler Belediyesinden Akpınar'a yüz güldüren hizmet, System.String[]

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Akpınar Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan sokaklarda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehzadeler Belediyesi, Akpınar Mahallesi Küme Evleri mevkisinde vatandaşların yüzünü güldüren bir hizmete imza atarak, bölgede ihtiyaç duyulan sokaklarda asfalt çalışmaları başlattı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışmaları Mahalle Muhtarı Osman Erten ve teknik ekipleriyle birlikte yerinde gören Başkan Çelik, mahalle sakinlerinden büyük ilgi gördü.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Çelik, "Muhtarımız asfalt ihtiyacını bildirmiş, ekiplerimiz de tespit etmişti. Yolların altyapı çalışmalarını tamamladık, asfalt serim çalışmalarımız devam ediyor. Mahallemizin bu kısmında yaşayan vatandaşlarımızı tozdan, çamurdan, topraktan kurtarıyor ve asfalt kaplamamızı gerçekleştiriyoruz. Fen İşleri Müdürümüze ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun, güle güle kullansınlar." şeklinde konuştu.

"Ömer Başkanımız yüzümüzü güldürdü"

Akpınar Mahallesi Muhtarı Osman Erten ise hizmetten duydukları memnuniyeti şu sözlerle anlattı: "Mahallem adına Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ediyorum. 50 yıldır ben bu mahalledeyim. Burası Küme Evleri olarak geçiyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız 'Biz kaderimize terk edilmişiz' diyorlardı. Fakat Ömer Başkanımızla yüzümüz güldü. Ben utanıyor, korkuyordum buraya girmeye. El arabası, çocuk arabası gitmiyordu. Şimdi bayram ediyorlar. Sanki bir Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı yaşıyorlar. Mahallelim adına teşekkür ediyorum." - MANİSA

Şehzadeler Belediyesinden Akpınar'a yüz güldüren hizmet
Şehzadeler Belediyesinden Akpınar'a yüz güldüren hizmet
Şehzadeler Belediyesinden Akpınar'a yüz güldüren hizmet
Şehzadeler Belediyesinden Akpınar'a yüz güldüren hizmet
Şehzadeler Belediyesinden Akpınar'a yüz güldüren hizmet

Şehzadeler Belediyesi, Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler, Akpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehzadeler Belediyesinden Akpınar'a yüz güldüren hizmet - Son Dakika

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