Sektör Kampüste Programı 22 bin öğrenciyi iş hayatına hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sektör Kampüste Programı 22 bin öğrenciyi iş hayatına hazırladı

Sektör Kampüste Programı 22 bin öğrenciyi iş hayatına hazırladı
30.01.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakanlık ve YÖK iş birliğiyle 137 üniversitede 790 ders verildi, 22 bin öğrenci faydalandı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde yürütülen 'Sektör Kampüste Programı' kapsamında, sektör uzmanları 3 yılda 57 ilde 137 üniversitede 790 ders vererek 22 bin öğrenciyi iş hayatına hazırladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan 'Üniversite-Sektör İş Birliği' protokolü kapsamında yürütülen 'Sektör Kampüste Programı', iş dünyasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Program kapsamında üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesi hedefleniyor. Program çerçevesinde, bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile sektörde görev yapan alan uzmanları tarafından üniversitelerde kredili dersler açılarak, öğrencilerin teorik bilgileri, güncel uygulamalar ve saha deneyimleriyle destekleniyor.

137 FARKLI ÜNİVERSİTEYE ULAŞTI

Program çerçevesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji ve çevre teknolojileri, dijital dönüşüm, yapay zeka, savunma, havacılık ve uzay, elektrik-elektronik, malzeme, imalat-üretim, siber güvenlik, finans, veri bilimi, otomotiv ve ulaşım teknolojileri, girişimcilik, hukuk, haberleşme, ilaç ve tekstil gibi güncel ve sektör odaklı dersler açıldı. 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde 11 ilde 17 üniversiteyle başlatılan program, 3 yıl içinde 57 ile ve 137 farklı üniversiteye ulaştı. 108 firma tarafından açılan 790 dersle 22 bin öğrenciye ulaşan program, ülke genelinde yaygın şekilde uygulanmaya devam ediyor. Program öğrencilere öncü firmalardan ders alma imkanı sunuyor; alan bilgisinin derinleştirilmesini, kariyer planlamasının desteklenmesini, iş dünyasıyla etkileşimin güçlendirilmesini ve istihdama katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Program kapsamında bugüne kadar en fazla ders açan üniversiteler Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi olurken; Çukurova, Dokuz Eylül, Erciyes ve Hitit Üniversiteleri her dönem düzenli olarak ders açan üniversiteler arasında yer aldı. 2022-2023 Bahar Dönemi'nde ders açan üniversite sayısı 17 iken bu sayı 2025-2026 Güz Dönemi'nde 76'ya yükseldi. Açılan ders sayısı ise 36'dan 117'ye yükseldi. Dersi açılan firma sayısı 17'den 48'e yükseldi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sektör Kampüste Programı 22 bin öğrenciyi iş hayatına hazırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:23:33. #7.11#
SON DAKİKA: Sektör Kampüste Programı 22 bin öğrenciyi iş hayatına hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.