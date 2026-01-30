Sektör Kampüste Programı 22 bin öğrenciyi iş hayatına hazırladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde yürütülen 'Sektör Kampüste Programı' kapsamında, sektör uzmanları 3 yılda 57 ilde 137 üniversitede 790 ders vererek 22 bin öğrenciyi iş hayatına hazırladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan 'Üniversite-Sektör İş Birliği' protokolü kapsamında yürütülen 'Sektör Kampüste Programı', iş dünyasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Program kapsamında üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesi hedefleniyor. Program çerçevesinde, bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile sektörde görev yapan alan uzmanları tarafından üniversitelerde kredili dersler açılarak, öğrencilerin teorik bilgileri, güncel uygulamalar ve saha deneyimleriyle destekleniyor.

137 FARKLI ÜNİVERSİTEYE ULAŞTI

Program çerçevesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji ve çevre teknolojileri, dijital dönüşüm, yapay zeka, savunma, havacılık ve uzay, elektrik-elektronik, malzeme, imalat-üretim, siber güvenlik, finans, veri bilimi, otomotiv ve ulaşım teknolojileri, girişimcilik, hukuk, haberleşme, ilaç ve tekstil gibi güncel ve sektör odaklı dersler açıldı. 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde 11 ilde 17 üniversiteyle başlatılan program, 3 yıl içinde 57 ile ve 137 farklı üniversiteye ulaştı. 108 firma tarafından açılan 790 dersle 22 bin öğrenciye ulaşan program, ülke genelinde yaygın şekilde uygulanmaya devam ediyor. Program öğrencilere öncü firmalardan ders alma imkanı sunuyor; alan bilgisinin derinleştirilmesini, kariyer planlamasının desteklenmesini, iş dünyasıyla etkileşimin güçlendirilmesini ve istihdama katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Program kapsamında bugüne kadar en fazla ders açan üniversiteler Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi olurken; Çukurova, Dokuz Eylül, Erciyes ve Hitit Üniversiteleri her dönem düzenli olarak ders açan üniversiteler arasında yer aldı. 2022-2023 Bahar Dönemi'nde ders açan üniversite sayısı 17 iken bu sayı 2025-2026 Güz Dönemi'nde 76'ya yükseldi. Açılan ders sayısı ise 36'dan 117'ye yükseldi. Dersi açılan firma sayısı 17'den 48'e yükseldi.