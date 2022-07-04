Sel, Taşköprü Atıksu Arıtma Tesisini de kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sel, Taşköprü Atıksu Arıtma Tesisini de kullanılamaz hale getirdi

04.07.2022 17:18
Sel, Taşköprü Atıksu Arıtma Tesisini de kullanılamaz hale getirdi

Şiddetli sağanak yağış sonrası Gökırmak'ta artan su seviyesiyle birlikte Taşköprü Belediyesi'ne ait Atık Su Arıtma Tesisine giden yol göçtü.

Şiddetli sağanak yağış sonrası Gökırmak'ta artan su seviyesiyle birlikte Taşköprü Belediyesi'ne ait Atık Su Arıtma Tesisine giden yol göçtü. Yolun çökmesiyle Atıksu Arıtma Tesisi sel suları bastı ve tesis ciddi manada zarar gördü.

27 Haziran'da Kastamonu'da il genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası dereler taştı, yollar göçtü, köprüler yıkıldı. Dere ve çayın taşması sonucu birçok bölgede sel yaşandı. Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak Çayı da sel sularının yükselmesiyle taştı. Gökırmak'taki taşkın sonrası Taşköprü Belediyesine ait Atıksu Arıtma Tesisine giden yol göçtü. Yolun çökmesiyle Atıksu Arıtma Tesisini de sel suları bastı. Tesiste büyük oranda hasar oluştu.

Sel sularının çekilmesiyle birlikte Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlbank yetkilileri ile tesiste inceleme bulundu.

Konu hakkında açıklama yapan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "En kısa sürede hasar gören noktalarda bakım ve onarım işlemini yaparak tekrardan faaliyete geçireceğiz. Devletimizin her daim yanımızda olması ise bize her daim güç vermekte" dedi. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Başkan Vidinlioğlu vatandaşları uyardı: '2 gün suyu içmek için kullanmayın' Başkan Vidinlioğlu vatandaşları uyardı: '2 gün suyu içmek için kullanmayın'
Kaynak: İHA

Kastamonu, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sel, Taşköprü Atıksu Arıtma Tesisini de kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:24:55. #1.12#
SON DAKİKA: Sel, Taşköprü Atıksu Arıtma Tesisini de kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement