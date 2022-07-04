Sel, Taşköprü Atıksu Arıtma Tesisini de kullanılamaz hale getirdi

Şiddetli sağanak yağış sonrası Gökırmak'ta artan su seviyesiyle birlikte Taşköprü Belediyesi'ne ait Atık Su Arıtma Tesisine giden yol göçtü. Yolun çökmesiyle Atıksu Arıtma Tesisi sel suları bastı ve tesis ciddi manada zarar gördü.

27 Haziran'da Kastamonu'da il genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası dereler taştı, yollar göçtü, köprüler yıkıldı. Dere ve çayın taşması sonucu birçok bölgede sel yaşandı. Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak Çayı da sel sularının yükselmesiyle taştı. Gökırmak'taki taşkın sonrası Taşköprü Belediyesine ait Atıksu Arıtma Tesisine giden yol göçtü. Yolun çökmesiyle Atıksu Arıtma Tesisini de sel suları bastı. Tesiste büyük oranda hasar oluştu.

Sel sularının çekilmesiyle birlikte Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlbank yetkilileri ile tesiste inceleme bulundu.

Konu hakkında açıklama yapan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "En kısa sürede hasar gören noktalarda bakım ve onarım işlemini yaparak tekrardan faaliyete geçireceğiz. Devletimizin her daim yanımızda olması ise bize her daim güç vermekte" dedi. - KASTAMONU