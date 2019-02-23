Selami Şahin'den Yeni Albüm Müjdesi

Uzun bir aradan sonra Beyoğlu'nda hayranlarıyla buluşan Selami Şahin, sahne performansıyla hayranlarından büyük ilgi gördü. Özledim, Seninle Başım Dertte, Gitme Sana Muhtacım, Ben Sevdalı Sen Belalı gibi sevilen şarkılarını seslendiren Şahin'e zaman zaman alanı dolduran sevenleri de eşlik etti.

Espirili şekilde şarkılarının ortaya çıkış hikayelerini anlatan usta müzisyen, hayranlarıyla da bol bol sohbet etti "Sizler benim baş tacımsınız, sizlere hakkımı ödeyemem" dedi. Şubat ayının sonunda çıkaracağı yeni albümünün müjdesini veren ve oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Selami Şahin, 12 parçadan oluşacak "Baştan Başa Sen" albümünde yer alan tüm şarkıları için hayatımın en güzel şarkıları dedi.