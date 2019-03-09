Son Dakika Haberleri: Selçuk Balcı, Batum'da Sevenleriyle Buluşacak

Selçuk Balcı, Batum'da Sevenleriyle Buluşacak

1 saat önce

Batum'un gözde otellerinden JRW Welmond, ünlü sanatçılarla düzenlediği gala gecelerini 2019 yılında da tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.

Selçuk Balcı, Batum'da Sevenleriyle Buluşacak, System.String[]
Batum'un gözde otellerinden JRW Welmond, ünlü sanatçılarla düzenlediği gala gecelerini 2019 yılında da tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Serkan Balcı, Batum'da sahne alacak.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Selçuk Balcı, 23 Mart Cumartesi gecesi Batum'daki hayranlarıyla buluşacak. İlk defa Batum'da sahne alacağını belirten Selçuk Balcı, geceye özel bir repertuvar hazırladığını söyledi.

"Ayrılamam", "Deniz Üstünde Fener" ve "Gel Sar Beni" gibi şarkılarıyla tanınan başarılı sanatçı, Karadeniz ezgilerini yurt dışındaki müzikseverler için seslendirecek. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:52 Kaynak: İHA

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